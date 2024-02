Maturità 2024, Curriculum dello Studente: indicazioni per predisposizione e rilascio [PDF]

Le Linee guida per l’orientamento, adottate con il D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, hanno introdotto a partire dal corrente anno scolastico l’E-Portfolio quale strumento di supporto all’orientamento, che è messo a disposizione degli studenti all’interno della Piattaforma “Unica”.

L’E-Portfolio rappresenta un’innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il “consiglio di orientamento”, per la scuola secondaria di primo grado, e il “curriculum dello studente, per la scuola secondaria di secondo grado, ricomprendendoli in un’unica interfaccia digitale.

Di conseguenza, a partire da quest’anno scolastico risultano modificate le modalità di predisposizione da parte degli studenti e di rilascio del Curriculum dello studente, un documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orientamento, che è allegato al diploma ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 e deve essere rilasciato ai candidati sia interni sia esterni.

Con nota del 22 febbraio il Ministero illustra le modalità operative per predisporre e rilasciare il Curriculum dello Studente. Le indicazioni sono rivolte alle scuole, ai candidati all’esame e alle commissioni.

