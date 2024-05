Maturità 2024, dal 9 maggio disponibili su UNICA le funzioni per compilare il Curriculum dello studente

Maturità 2024, dal 9 maggio disponibili su UNICA le funzioni per compilare...

Da oggi, 9 maggio, sono disponibili sulla Piattaforma Unica le funzioni per la compilazione del Curriculum dello studente, un documento di riferimento importante per l’Esame di Stato e per l’orientamento, che è allegato al diploma e deve essere rilasciato ai candidati sia interni sia esterni.

Come spiegato nella nota del 9 maggio 2024, gli studenti del quinto anno delle secondarie di secondo grado, all’interno dell’E-Portfolio, possono visualizzare, rispettivamente nelle sezioni “Percorso di studi” e “Sviluppo delle competenze”, le informazioni relative alle certificazioni conseguite e caricate dalla scuola, che confluiscono nella prima e seconda parte del Curriculum dello studente.

Le informazioni sulle certificazioni conseguite e, soprattutto, sulle eventuali attività svolte in ambito extrascolastico, caricate dagli studenti nella sezione “Sviluppo delle competenze”, confluiranno nella terza parte del Curriculum dello studente.

In tale ambito, il MIM suggerisce di mettere in evidenza le esperienze più significative, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate durante il colloquio.

Alla nota sono allegati:

LA NOTA