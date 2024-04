Maturità 2024, D’Annunzio, Pirandello, Oppenheimer e intelligenza artificiale nel toto-tracce degli studenti

Gli esami di Maturità si avvicinano e come di consueto cresce l’attesa per quest’appuntamento che tiene un po’ in apprensione studentesse e studenti, vicini a terminare il loro percorso scolastico.

La prova scritta degli esami è la prima tappa e il 19 giugno è la data segnata nel calendario dai maturandi. Ma quali autori saranno i protagonisti della prova? Secondo un sondaggio del portale Skuola.net, Gabriele D’Annunzio e Luigi Pirandello sono i nomi in pole position per un posto nella prova scritta. Ma secondo gli studenti che hanno partecipato al sondaggio, ci sarebbero degli anniversari particolari come quelli legati al caso Matteotti, alla nascita di Oppenheimer o alla morte di Lenin che potrebbero “uscire” tra i temi della prova. Per quanto riguarda l’attualità, spazio all’intelligenza artificiale, alla violenza di genere e ai conflitti in atto a livello mondiale.

Come detto, per quanto riguarda l’analisi del testo, gli studenti vedono favorito D’Annunzio per quanto riguarda la prosa dell’Ottocento, mentre Pirandello relativamente al Novecento. Un’accoppiata che è sempre vista come papabile, ma che in realtà manca da tantissimo tempo. Giovanni Verga invece, visto come probabile dal 28% dei rispondenti, è stato già proposto nel 2022. Più facile Italo Svevo, la cui ultima apparizione risale al 2009.

Tra i poeti (analisi del testo e componimento in versi) i ragazzi vedono il trio Ungaretti, Pascoli e Leopardi. Quest’ultimo non è mai uscito in un esame di Stato dalla riforma Berlinguer. Una larga fetta però (8 su 10) pensa che possa esserci un autore “sconosciuto”, mentre 7 su 10 pensano a un autore donna.

Tra gli spunti di carattere storico attenzione poi ai 110 anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, i 75 anni dalla fondazione della Nato e i 35 anni dalla caduta del Muro di Berlino.

Tra gli anniversari celebri, oltre alla nascita del fisico Oppenheimer e il centenario della morte di Lenin, ecco più staccato un altro centenario, quello della morte di Franz Kafka.

Infine per quanto riguarda l’attualità, sul podio troviamo intelligenza artificiale, violenza sulle donne e parità di genere, e conflitto israelo-palestinese.