Maturità 2024, le domande dei candidati esterni si presentano on-line dal 2 al 30 novembre

Con nota prot. 33701 del 12 ottobre 2023 il Ministero ha fornito indicazioni in merito ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024.

Il termine di presentazione delle istanze è fissato al 30 novembre per candidati interni (ultima classe) ed esterni.

In particolare, i candidati esterni invieranno la propria domanda attraverso la procedura informatizzata (con SPID / CIE / eIDAS), che sarà disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione a partire dal 2 novembre 2023.

Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura sarà effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Le altre scadenze

Il 31 gennaio 2024 è il termine per la presentazione domande degli studenti della penultima classe per abbreviazione per merito. Sono infatti ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

Dal 1° dicembre 2023 al 31 gennaio 2024 è anche possibile presentare eventuali domande tardive (candidati interni ed esterni). La possibilità è concessa esclusivamente limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo.

Infine dal 1° febbraio al 21 marzo 2024 possono presentare la domanda gli studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2024 e prima del 15 marzo 2024 (candidati esterni).

LA NOTA