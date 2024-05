Maturità 2024, pubblicati i decreti per EsaBac ed EsaBac techno, Liceo classico europeo, Sezioni con opzioni internazionali e Classi sperimentali

Maturità 2024, pubblicati i decreti per EsaBac ed EsaBac techno, Liceo classico...

In data 22 maggio il Ministero ha pubblicato sei decreti ministeriali con i quali ha fornito indicazioni in merito alloe modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del ciclo di istruzione per i seguenti indirizzi: EsaBac ed EsaBac techno, Liceo classico europeo, Sezioni con opzioni internazionali e Classi sperimentali.

Il n. 93 concerne le istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno, il n. 94 le sezioni di liceo classico europeo, il n. 95 le sezioni con opzione internazionale cinese funzionanti presso il Convitto nazionale “V. Emanuele II” di Roma, presso il Convitto nazionale “Umberto I” di Torino, presso il Convitto nazionale “Cicognini” di Prato, presso l’Educandato statale “Collegio Uccellis” di Udine, presso il Convitto nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari e presso il Convitto nazionale “Canopoleno” di Sassari, il n. 96 le sezioni con opzione internazionale spagnola, il n. 97 le sezioni con opzione internazionale tedesca e infine il n. 98 le classi sperimentali autorizzate.

