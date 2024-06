Maturità 2024, Rusconi (Anp): “chi viene trovato con un dispositivo elettronico sarà bocciato e rischierà una denuncia penale”

Con la fine dell’anno scolastico, si avvicinano le prove scritte dell’esame di maturità, previste per il 19 e 20 giugno. Quest’anno saranno 526.317 gli studenti coinvolti nelle prove (512.530 candidati interni e 13.787 esterni), mentre le commissioni sono 14.072, per un totale di 28.038 classi.

Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp) di Roma, ha sottolineato, al Corriere della Sera, la percentuale di ammessi, che è anche quest’anno il 98 per cento del totale negli oltre 200 istituti superiori del Lazio: “Una percentuale molto alta, ma che non giustifica chi crede che l’esame di Stato vada abolito. La maturità è un rito di passaggio verso il mondo universitario e verso quello del lavoro”. Ha aggiunto che chi arriva a sostenere l’esame ha già superato molte altre prove: “La vera selezione c’è stata negli anni, specialmente nel biennio. Siamo uno dei Paesi con il più alto tasso di abbandono scolastico: la percentuale si attesta al 15 per cento”.

Le norme sui dispositivi elettronici sono stringenti: vietati cellulari, iPad e smart watch. “Chi ne verrà trovato in possesso verrà bocciato. E rischierà anche una denuncia penale. È consigliato, invece, portare un kit di sopravvivenza con acqua e qualcosa da mangiare, poiché le macchinette distributrici saranno inaccessibili” conclude il presidente.

Rusconi consiglia inoltre di prendersi il tempo necessario per valutare la prova scelta e di scrivere in bella copia, in corsivo e in modo leggibile.