Maturità 2024, “se ti iscrivi a quella facoltà sarai disoccupato” o “alla tua età avevo un lavoro”: le frasi da non dire agli studenti

Come abbiamo ampiamente scritto ieri, 29 gennaio, sono state rese note le materie della seconda prova scritta della maturità 2024: ci sarà greco al liceo classico, matematica al liceo scientifico, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.

ECCO IL MOTORE DI RICERCA PER OGNI INDIRIZZO SCOLASTICO

Cosa non dire ad un ragazzo alle prese con la maturità

Mentre mancano 129 giorni alla prima prova, che si svolgerà il prossimo 19 giugno 2024, gli studenti di quinta superiore sono ovviamente in preda all’ansia e nel mezzo di un periodo di “studio matto e disperatissimo”. Ecco, secondo un’analisi realizzata da thefaculty, quali sono le domande che più danno fastidio a questi studenti in questo momento delicato. L’indagine ha coinvolto 51mila ragazzi di quinta superiore sparsi per l’Italia.

La startup ha stilato un elenco delle 5 peggiori frasi da dire a uno studente o una studentessa che sta scegliendo che strada prendere una volta concluse le superiori. Eccolo:

Se ti iscrivi a quell’università, avrai il posto in azienda assicurato; Aaah.. vorresti fare “x facoltà”? Ti piace la vita da disoccupato quindi; Se sceglierai questa università, dovrai trovare qualcuno che ti mantenga Questa facoltà è troppo impegnativa per te. Perché non ne scegli una più semplice? L’università è inutile, noi alla tua età avevamo già un lavoro

Commissari esterni Maturità 2024, quando si conosceranno i nomi?

Molti studenti ci stanno chiedendo quando saranno noti i nominativi dei commissari esterni.

Non c’è una data precisa. L’anno scorso, nel 2023, docenti e dirigenti scolastici hanno presentato domanda per far parte delle commissioni d’esame dal 20 marzo al 5 aprile.

La composizione delle commissioni è stata resa nota il 1° giugno.

Anche in questo caso solitamente viene messo a disposizione un motore di ricerca per individuare la commissione della scuola di interesse.

Le tempistiche anche quest’anno dovrebbero essere all’incirca le stesse. Quindi non resta che attendere i primi del mese di giugno per conoscere i nomi dei commissari.