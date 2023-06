Maturità al sicuro, impossibile conoscere le tracce prima dell’apertura delle buste: la campagna della Polizia contro le fake news

Torna anche quest’anno “Maturità al sicuro”, la campagna informativa di Polizia di Stato e Skuola.net per informare gli studenti e contrastare le fake news sull’esame di Stato.

Per evitare possibili “bufale” sulle tracce delle prove scritte prima dell’apertura delle buste, gli esperti della Polizia postale vigileranno sulla Rete. Perché, è bene ricordarlo, le tracce vengono trasmesse telematicamente solo il giorno della prova.

In un monitoraggio effettuato dal portale Skuola.net, circa una settimana prima della Maturità 2023, è emerso come uno studente su 4 sia convinto che durante le prove scritte si possa tenere lo smartphone con sé. Di questi il 5% pensa che si possa persino usare, rischiando al massimo di essere richiamati o penalizzati in fase di correzione, ignorando il rischio di poter essere esclusi dall’esame. La stessa considerazione vale per gli smartwatch anche se non collegati ad internet.

Altro mito da sfatare riguarda la possibilità che la Polizia possa “intercettare” da remoto chi copia all’esame o che, durante le prove, i membri della commissione possano perquisire gli studenti alla ricerca di oggetti proibiti. Queste informazioni non sono vere, la commissione d’esame ha solo il diritto di escludere i candidati colti in “flagranza di copiato”.

Tra le varie notizie che girano a pochi giorni dagli esami ci sono quelle relative allo scritto di italiano. Ben l’80% dei maturandi intervistati crede che le tracce si possano trovare in anticipo online e il 16% di questi è convinto che gli argomenti vengano diffusi prima, così da poter guadagnare un vantaggio a poche ore dalla campanella d’inizio.

“Vogliamo ricordare – scrive la Polizia di Stato – che l’esame di maturità è un appuntamento molto importante per gli studenti e per questo è necessario mantenere la serenità necessaria per affrontarlo. Le false notizie, invece, possono portare a sterili distrazioni, facendo calare la concentrazione, che invece merita uno dei momenti più importanti della vita scolastica”.

“Per rafforzare ulteriormente il messaggio da trasmettere ai giovani – conclude la Polizia – è stato realizzato un video in collaborazione con lo youtuber Nikolais, che mostra il lavoro della Postale, quotidianamente impegnata nel garantire il pieno rispetto delle regole in appuntamenti come la maturità. Video diffuso sui canali social della Polizia di Stato e di Skuola.net. Infine, anche quest’anno, sul sito www.commissariatodips.it i poliziotti della Postale saranno a disposizione degli studenti per rispondere a dubbi e quesiti, oltre a partecipare alla tradizionale diretta di Skuola.net alla vigilia del primo giorno d’esami utile per tranquillizzare e ricevere un in bocca a lupo a tutti i partecipanti all’esame di Stato 2023“.