Maturità, il commissario Arcuri: “Garantiremo mascherine per insegnanti e alunni”

“Ai chirurghi e ai dentisti garantiremo 10 milioni di mascherine al mese. In tutte le scuole dal 17 giugno, e per 15 giorni per la durata degli esami di maturità, garantiremo dispositivi di protezione a insegnanti e alunni”.

Così Domenico Arcuri, commissario straordinario sul coronavirus, in audizione in Commissione Affari sociali.

“Gli esami di maturità devono essere fatti assolutamente in sicurezza”, ha aggiunto.

