Meloni esorta gli studenti della scuola italiana di Addis Abeba: ragazzi studiate sempre, il 100% trova lavoro

“Ciao ragazzi, studiate sempre”: lo ha detto sabato 15 aprile la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolgendosi ad alcuni studenti dell’istituto onnicomprensivo Galileo Galilei di Addis Abeba, la più grande scuola italiana all’estero con circa 900 studenti, durante una visita ufficiale in Etiopia con una delegazione del nostro Paese.

Poco prima, la premier si era recata al Palazzo nazionale per il trilaterale con il primo ministro dell’Etiopia Abiy Ahmed Ali e con il presidente della Somalia Hassan Sheikh Mohamud.

era stata accolta da una rappresentanza di studenti con bandierine italiane, vestiti tradizionali:

Giunta nella scuola Galilei, Meloni ha trovato diversi studenti indossavano le divise delle squadre di calcio, anche femminile, e di basket dell’istituto.

Dopo i saluti formali, la premier si è quindi intrattenuta a parlare con alcuni di loro che si erano avvicinati.

Poco dopo, Meloni alla stampa, tra cui i cronisti delle agenzie di stampa, ha tenuto a dire che “il 100% dei ragazzi che escono da queste scuole trovano un lavoro e credo che questa sia la cosa più importante che si può fare per nazioni che fanno grandi sforzi di stabilizzazione e di modernizzazione e che sono fondamentali per la stabilità dell’intera regione”.

La presidente del Consiglio ha aggiunto che “c’è grande voglia di Italia, c’è grande attenzione per la nostra capacità di cooperare in modo non predatorio. Vogliamo lavorare sulle infrastrutture, sull’agricoltura, sul turismo”.

“Quello che queste nazioni ci chiedono – ha aggiunto – è anche di farci promotori e portavoce negli organismi multilaterali delle loro istanze e necessità: io credo che l’Italia possa ottimamente giocare questo ruolo. Ci stiamo occupando in seno al Consiglio europeo di dare maggiore attenzione all’Africa in termini di investimenti e presenza ed è esattamente quello che ci chiedono”.

Infine, Meloni ha detto che “il bilancio della missione è ottimo, molto proficuo, molto concreto. Penso che ci sarà un ulteriore step a luglio quando, insieme alla Fao, ospiteremo lo Stocktaking moment, il meeting sulla sicurezza alimentare. Pensiamo di poter contribuire molto alla sicurezza e alla stabilità di queste nazioni”, ha concluso Meloni.