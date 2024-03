Mentoring tra scuole, quali vantaggi? Perché aderire al progetto Indire? A Didacta 2024, Mangione

Didacta Italia 2024 ha avuto il via. Dal 20 al 22 marzo, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola, apre le sue porte a Fortezza Da Basso, Firenze.

Per l’occasione, ai microfoni della Tecnica della Scuola, Jose Mangione, prima ricercatrice Indire, che ci racconta in cosa consiste il suo seminario Fare mentoring tra scuole. Modelli, strumenti e condizioni abilitanti.

Ecco le sue parole: “Il mentoring tra scuole, è una sfida di Indire che ha investito sulle reti di innovazione. Abbiamo deciso di studiare modelli di mentoring a supporto dell’idea di collaborazione tra scuole in rete”.

Quali vantaggi nell’entrare in questo circuito? “Sviluppo di nuove metodologie didattiche, supporto peer to peer. Il cambiamento deve essere sistemico, ci rivolgiamo ai docenti ma anche ai dirigenti. L’ottica è quella della trasversalità, ogni scuola ha intrapreso un suo percorso. L’interazione avviene interamente online, il percorso è plan, do, check, act. Abbiamo fatto una selezione per capire quali scuole fossero mentor o mentee”.

Il seminario

Il Seminario condotto da ricercatori di INDIRE e dalle Scuole Mentor coinvolte nel progetto internazionale Horizo- Mentoring for School Improvement (MenSI), facenti parte delle Reti nazionale di Avanguardie Educative e Piccole Scuole AE e Piccole Scuole), è finalizzato a far acquisire a docenti e dirigenti scolastici modelli e linee guida sul mentoring tra scuole. In particolare il Seminario avrà cura di approfondire:

Tipologie e Forme di mentoring tra reti di scuola attuabili a supporto dell’innovazione didattica;

Strumenti e processi a supporto del mentoring tra reti di scuole che possono facilitare l’adozione di nuovi approcci didattici e organizzativi;

Condizioni e Fattori abilitanti che permettono di sostenere forme di mentoring tra scuole in rete.

Il Seminario consente di approfondire i modelli di mentoring sperimentali in Italia da INDIRE. Il Seminario favorirà un confronto con i modelli e i fattori abilitanti emersi a livello internazionale.

Tecnica della Scuola a Didacta Italia 2024

Come raggiungerci? Ci troveremo all’interno del padiglione Cavaniglia, nello stand H04. Tutti coloro che verranno a trovarci potranno richiedere in omaggio, registrandosi al nostro stand: