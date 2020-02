Mentre si ristruttura la palestra, la ditta paga il corso di nuoto agli alunni

Accade a Cerrione, in Piemonte, dove la ditta che sta eseguendo i lavori per ristrutturare la piscina comunale, paga il corso di nuoto ai 180 alunni della scuola.

Progetto per le discipline acquatiche

“Un tuffo a Scuola”, è il titolo del progetto didattico finalizzato alla promozione delle discipline acquatiche nelle scuole primaria e secondaria di primo grado di Cerrione.

Saranno presenti quindi 180 ragazzi, mentre l’amministrazione comunale penserà al trasporto con lo scuolabus.

I genitori: ok

L’iniziativa è stata presentata ai genitori dalla dirigente scolastica e dal sindaco, considerato che i ragazzi, visti i lavori in corso che si stanno realizzando in palestra, non avranno la possibilità di fare ginnastica. Da qui l’idea dell’attività fisica in acqua.

E i genitori che ne pensano? Hanno naturalmente apprezzato l’iniziativa.