Messina Denaro, sospesa per dieci giorni la maestra vicina al boss Laura Bonafede per “tutelare l’immagine della scuola”

Da giorni si parla della figura di Laura Bonafede, la maestra dell’Istituto Capuana-Pardo di Castelvetrano, in provincia di Trapani, paese natale del boss Matteo Messina Denaro. La docente sarebbe stata vicina al criminale nel periodo di latitanza.

Come riporta Ansa, la Bonafede è stata sospesa dal suo incarico per dieci giorni. Il provvedimento cautelare è stato adottato dal dirigente scolastico Vania Stallone. Eccone la motivazione: “In considerazione della vasta eco mediatica suscitata dal presunto legame dell’insegnante con il boss mafioso Matteo Messina Denaro e al fine di tutelare l’immagine della scuola e di garantire il sereno svolgimento dell’attività scolastica”, ha chiarito la dirigente.

Il provvedimento è stato ratificato dal direttore regionale dell’Ufficio scolastico Giuseppe Pierro. “Attendo da parte dell’Autorità giudiziaria la documentazione sulla posizione giudiziaria dell’insegnante per così poter avviare il provvedimento disciplinare”, ha ripetuto il direttore Pierro.

Ancora non è chiara la posizione della Bonafede all’interno della trama di rapporti intessuta dal boss. Si sa solo che l’insegnante, figlia del boss defunto Leonardo, è indagata dalla Dda di Palermo in quanto avrebbe incontrato Messina Denaro nel periodo di latitanza e avrebbe intrattenuto un rapporto di corrispondenza con lui.

L’assessore regionale all’istruzione Turano: “Scriverò a Valditara”

“La vicenda del coinvolgimento della maestra della scuola di Castelvetrano nella latitanza di Messina Denaro costituisce una priorità all’attenzione della Regione Siciliana e dell’assessorato all’Istruzione. Apprendiamo dall’Istituto comprensivo Capuana-Pardo di Castelvetrano, con cui siamo in costante contatto, che la dirigente scolastica ha firmato la sospensione cautelare dal servizio dell’insegnante Laura Bonafede da domani e fino al 31 marzo”, queste le parole dell’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano, dopo i procedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria nei confronti della docente.

“Si tratta di un primo passo che sarà certamente seguito da un provvedimento disciplinare emesso dall’Ufficio scolastico regionale che è preposto a questo compito – ha aggiunto Turano –. Da parte mia scriverò al ministro dell’Istruzione e del merito Valditara, perché possa prendere ulteriori provvedimenti necessari affinché questa persona non abbia più alcun contatto con il mondo della scuola, tenuto conto del clamore negativo e del turbamento che il provvedimento giudiziario a suo carico ha suscitato nella collettività e in particolare nell’ambiente scolastico, e delle conseguenti ripercussioni sull’intera istituzione scolastica regionale di cui possono essere compromesse la credibilità e l’immagine. Abbiamo il dovere di difendere il lavoro di tanti docenti degli istituti siciliani che quotidianamente trasmettono valori di legalità ed etica agli alunni e che sono alla base della scuola”, ha concluso.

Laura Bonafede al centro della bufera

Durante la riunione relativa all’intitolazione della scuola Ruggero Settimo del paese alla vittima della mafia Giuseppe Di Matteo un inviato della trasmissione tv di La7 Non è l’Arena ha chiesto quali misure verranno prese nei confronti della maestra Laura Bonafede, citata in un pizzino di Messina Denaro.

La Bonafede ha anche inviato una lettera alla trasmissione di La7, letta ieri sera in diretta dal conduttore Massimo Giletti, in cui si è rivolta alla scuola in cui insegna: “Cara preside, sono dispiaciuta che questa squallida gogna mediatica sia coinvolta la scuola. Ho sempre dedicato la mia vita all’insegnamento e all’educazione dei ragazzi, lo stesso ho fatto con quella dei miei figli. Non sono mai stata coinvolta in nessuna vicenda giudiziaria. Ma non ho mai messo in discussione l’affetto con i miei familiari. Tutto il resto è speculazione, che non accetta la mia decisione di non parlare”, queste le sue parole.

La posizione di Pierro (Usr Sicilia)

Pierro, qualche giorno fa, ha tenuto a precisare ai microfoni della Tecnica della Scuola che la sua posizione si è leggermente modificata alla luce dei più recenti avvenimenti e che l’Usr Sicilia è in contatto con le forze dell’ordine al fine di monitorare da vicino una situazione che coinvolge un membro del personale scolastico siciliano.

Il direttore dell’Ufficio Scolastico siciliano si era detto pronto ad agire in caso di coinvolgimento della maestra negli affari del boss: “Ho scritto agli inquirenti che stanno indagando sulla maestra. Siamo di attesa di acquisire ulteriori informazioni e di conoscere la posizione giuridica dell’insegnante”, ha esordito. “Non esiteremo a prendere provvedimenti nei confronti della Bonafede se la sua posizione dovesse essere in contrasto con la giustizia”, ha aggiunto.