Metodo Braille: un corso di lettura e scrittura rivolto a docenti, educatori e genitori

Il Presidio Territoriale di Sant’Anastasia-Pomigliano e Paesi Vesuviani in collaborazione con la sezione U.I.C.I. Territoriale di Napoli e con la Sezione Territoriale dell’Istituto di Formazione, Ricerca e Riabilitazione per la disabilità visiva (I.R.I.F.O.R.) di Napoli organizza un corso di lettura e scrittura del Metodo Braille.

Il corso inizierà nel mese di aprile 2023, il giorno 22, avrà la durata di 40 ore e verrà concluso con un esame finale per il rilascio dell’attestato di frequenza. Il corso avrà luogo ogni Sabato, presso il Presidio UICI di Sant’Anastasia-Pomigliano e paesi vesuviani, in via Capodivilla 233 presso la sede Cives, e le lezioni avranno una durata di 3 ore, dalle ore 09.30 alle ore 12.30. Il corso è rivolto a docenti – e agli educatori, ai genitori, ai volontari, ai non vedenti e a tutti coloro che sono interessati.

Il programma del corso

Che cosa è il metodo Braille (storia e struttura); alfabeto; lettura e scrittura; metodologie per l’insegnamento del Braille ai non vedenti; il metodo Braille applicato alla matematica; il Braille dedicato alla musica; utilizzo degli ausili per il braille e cenni di tiflologia.

Personale impegnato: Un docente esperto di Braille ed un Tutor.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al presidio UICI di Sant’Anastasia-Pomigliano e paesi vesuviani referente Giuseppe Fornaro, tel: 3510903222, e al numero fisso 0818983113, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle ore 13.00, e dalle 15.00 alle 18.00 Email: [email protected]

Le iscrizioni al corso dovranno essere effettuate presso CIVES Ufficio sito in Via Capodivilla 233 – Sant’Anastasia (Na) previo appuntamento telefonico entro e non oltre il giorno 14.04.2023 . Indicazioni stradali: Da via Somma girare in via Monsignor Cesar Romero dove si trova Termogas, girare a destra in via Capodivilla, parcheggiare sulla sinistra prima del senso unico.

Sino a fine mese percorso espositivo con volumi in alfabeto Braille presso il Ministero dell’istruzione

Come abbiamo trattato, in occasione della Giornata Nazionale del Braille che ricade annualmente il 21 febbraio, dal 21 al 28 febbraio viene proposto, in una versione ampliata, il percorso espositivo con volumi in alfabeto Braille presenti nella Biblioteca “Luigi De Gregori” del Ministero dell’istruzione. Dopo la prima iniziativa, attivata dal 4 al 9 gennaio scorsi, in occasione della Giornata mondiale del Braille. I testi in Braille sono esposti sino a fine mese nella Sala dell’Emeroteca della Biblioteca, collocata al piano terreno del Ministero di Viale di Trastevere a Roma.

Come si legge in un comunicato del Mim “insieme a grandi classici saranno poste in visione pubblicazioni destinate all’apprendimento, edite dalla Stamperia Nazionale Braille di Firenze. Sarà presente anche una sezione dedicata a volumi a stampa, rinvenuti anch’essi nelle collezioni della Biblioteca, che offrono un interessante spaccato sull’istruzione e sull’educazione delle persone non vedenti nei primi anni del secolo scorso”.