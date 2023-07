Metro Milano, un bimbo di 9 anni ne è appassionato e ne disegna le mappe: le maestre gli chiedono consigli per spostarsi

Una passione un particolare quella di un bambino di quasi 10 anni di Milano: il piccolo ama la metropolitana del capoluogo lombardo, tanto da passare il tempo a disegnarne le mappe e emozionarsi ad ogni novità riguardante le varie linee. Lo riporta La Repubblica.

Il suo desiderio per il futuro? “Guidare il tram 1, perché è il simbolo di Milano”, queste le sue parole. Il piccolo ha da poco finito la quarta elementare ed è innamorato dei mezzi pubblici, tanto da essere notato da Atm, l’azienda che li gestisce, che gli ha dedicato un post sui propri account social.

Le parole di Atm

“G. ha finito da poco la quarta elementare ed è innamorato della metropolitana di Milano. Non vedeva l’ora di aggiornare il suo faldone e la sua mappa con la nuova linea Blu. A lui e a tutti i nostri piccoli passeggeri auguriamo di crescere conservando la stessa passione, meraviglia e amore per la propria città”, queste le parole dell’azienda.

“Ogni sera dopo cena lui apre l’app di Atm e si mette a studiare i percorsi delle varie linee del metrò, ma anche dei mezzi di superficie – raccontano le sue mamme – Passa molto del suo tempo libero su quelle mappe, che poi riproduce fedelmente con matita e pastelli colorati. In giro per casa abbiamo migliaia di disegni e quelli dedicati ai mezzi milanesi sono stati raccolti in un maxi faldone denominato ‘Atm’, che tiene tra i libri e gli album di figurine”.

“Abbiamo percorso tutta la Rossa e tutta la Gialla scendendo in ogni stazione, in modo che lui potesse fermarsi a fotografare sia la fermata sia quello che sta immediatamente sopra. Il che significa che ogni volta siamo dovuti uscire tutti in superficie per soddisfare la sua curiosità. Con buona pace dell’altra nostra figlia che compirà nove anni a settembre e durante queste gite finisce per annoiarsi”, hanno proseguito.

La sua competenza è nota a scuola

“Lui è l’addetto alla pianificazione degli spostamenti per tutti i viaggi di famiglia – racconta una delle due – Siamo appena stati a Londra e lui si è divertito moltissimo a illustrarci tutte le particolarità della rete metropolitana. Purtroppo non siamo riusciti a prendere l’Elizabeth Line, la linea inaugurata nel 2022 e dedicata alla regina Elisabetta II. Il bambino è rimasto deluso e gli abbiamo promesso che torneremo per colmare questa lacuna. Una volta ha praticamente sequestrato sua zia per due ore e mezza perché ha voluto prendere tutte le linee del metrò, una dopo l’altra”.

E a scuola? “La sua competenza in materia è ben nota a scuola, tant’è vero che le maestre gli chiedono consigli sugli spostamenti in città – sorride una delle due mamme – Purtroppo il 4 luglio non abbiamo potuto accompagnarlo all’inaugurazione della nuova tratta della M4, ma lo scorso novembre, quando aveva aperto il primo tratto, tutta la famiglia era puntuale all’appuntamento. Non saremmo mancati per nulla al mondo: ne parlava da mesi. Tutti prendiamo i mezzi di corsa, solo per andare da un punto all’altro. Lui invece si gode il viaggio”, ha concluso.