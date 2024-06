Mette like alla ragazza del compagno, lui lo aggredisce in classe: il padre della vittima poi va a scuola con spranga per vendetta

Mette like alla ragazza del compagno, lui lo aggredisce in classe: il...

Un like di troppo sui social alla fidanzata: questo il motivo che avrebbe fatto scattare la rabbia di un ragazzo, che si è scagliato contro un compagno di classe a scuola, in un istituto della provincia di Salerno, come riportano La Città di Salerno e SalernoToday.

Un’escalation di violenza

Secondo una prima ricostruzione, il fidanzato della ragazzina, un sedicenne, infastidito dal “mi piace”, si sarebbe scagliato contro il coetaneo colpendolo con una cazzottiera con un pugno alla testa davanti agli occhi increduli degli altri compagni. La vittima, soccorsa dal personale scolastico, è stata trasportata successivamente in ospedale per essere medicata.

Ma non è finita qui: il padre della vittima si sarebbe poi presentato a scuola con in mano una spranga di ferro per vendicarsi dell’aggressione subita dal figlio. Sul posto sono giunti i carabinieri per placare gli animi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed accertarne le responsabilità.

La legge sul bullismo in Gazzetta Ufficiale

Ricordiamo che la legge contenente disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 maggio. Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo 14 giugno.

Il testo era stato approvato alla Camera, in via definitiva, lo scorso 15 maggio con 232 voti favorevoli. Il provvedimento prevede una delega legislativa al governo per l’adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo entro un anno dalla data di entrata in vigore. Prevista l’assistenza psicologica e giuridica delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo e ai loro parenti, il numero Emergenza infanzia 114 accessibile gratuitamente e attivo h24, l’adozione da parte delle scuole di un codice di prevenzione e dello psicologico di sostegno.