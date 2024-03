“Mi curo di te”, il programma del WWF di educazione ambientale con focus su Agenda 2030

Insegnare agli studenti ad agire secondo natura, far conoscere i temi legati alla sostenibilità e gli obiettivi dell’agenda 2030, capire cosa può darti la natura.

Sono questi gli importanti obiettivi del progetto Mi curo di te, programma gratuito di educazione ambientale promosso da Wwf Italia e Regina (Gruppo Sofidel) nato nel 2014 per far conoscere alle giovani generazioni temi legati alla sostenibilità, le azioni quotidiane che tutti possono compiere per contribuire a salvaguardare il Pianeta con un occhio particolare agli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Il programma “Mi curo di te”

Sono oltre 100 mila gli studenti che hanno aderito al progetto su oltre 1300 scuole primarie italiane che vogliono imparare ad agire secondo natura.

Il percorso didattico, che fa parte di“Rigenerazione scuola” il Piano nazionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la transizione ecologica e culturale delle scuole italiane, si integra anche con le linee guida ministeriali sull’insegnamento dell’Educazione Civica.

Rigenerazione scuola e’ il Piano che mira a rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame fra le diverse generazioni, per insegnare che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle future,per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo.

Gli obiettivi del Piano sono sociali, ambientali ed economici basati su 4 pilastri: rigenerazione dei saperi, dei comportamenti, delle infrastrutture e delle opportunità

La scuola crea, così, non solo un nuovo alfabeto ecologico ma si trasforma in un luogo nel quale si azzerano i conflitti tra le generazioni e si impara a crescere in modo sostenibile.

“Mi Curo di Te” è anche un concorso (si legge dal sito) che premia le scuole partecipanti e gli insegnanti: tutte le classi che, entro il 30 aprile 2024, avranno caricato un contributo relativo ad almeno un modulo del percorso didattico, parteciperanno all’estrazione che premia 5 scuole con un buono da 800 € per l’acquisto di materiale didattico. Inoltre, verranno estratte altre 10 scuole che si aggiudicheranno ciascuna 1 kit di prodotti Sofidel-Regina. Una speciale estrazione finale è riservata anche a tutti i docenti iscritti che avranno scaricato il kit didattico: in palio 3 pc portatili DELL.

L’iniziativa rientra nella collaborazione che il Gruppo Sofidel, tra i leader mondiali nella produzione di carta a uso igienico e domestico, ha intrapreso da oltre 15 anni per poter fornire il proprio contributo alla creazione di un mondo dove uomini e natura possano vivere in armonia.

Focus su Agenda 2030

Il progetto propone, un importante approfondimento sull’Obiettivo 12 dell’Agenda Onu 2030 in particolare parliamo del “Consumo e produzione responsabili”. L’argomento viene raccontato in classe attraverso esempi tratti dalla biomimesi, ovvero la disciplina che studia il comportamento e le caratteristiche di piante, animali ed ecosistemi, e da questi prende esempio per migliorare e rendere più sostenibili le attività e le tecnologie umane. (fonte WWF Italia).

Attraverso il programma che prevede cinque moduli del percorso didattico con l’utilizzo anche di schede di approfondimento, attività pratiche e di laboratorio e web game sempre utili per rendere più accattivante e seguita la lezione, bambini e ragazzi hanno la possibilità di imparare a chiedersi “Cosa possiamo apprendere dalla natura?” anziché “Cosa possiamo prendere da essa?”.

Capire cosa la natura può donarci insegna loro a capire come salvaguardare il bene prezioso che ci dona ogni giorno. E lo fa con degli esempi molto semplici ma facili da apprendere anche per i bambini più piccoli, come il ripararsi del gatto dal freddo con un pelo più folto e noi, come lui, possiamo indossare un abbigliamento più pesante e ridurre la temperatura del riscaldamento”.