Mini call veloce, dopo il termine della fase 1 ci sarà la fase 2 per la scelta delle scuole secondo un preciso ordine di preferenza

Come abbiamo già detto in diverse dirette, la fase 1 della mini-call veloce per i posti di sostegno ADAA, ADEE e ADMM terminerà alle ore 13:59 del 26 agosto 2024. Per quanto è dato sapere, almeno fino a questo momento, non risultano esserci posti residuati di sostegno per la scuola secondaria di II grado. In un primo momento, il sistema delle istanze OnLine per la presentazione della domanda della mini.call veloce per il ruolo su posti di sostegno, aveva considerato la disponibilità di posti per ADSS, nella Regione Veneto. La provincia che risultava avere posti residui, sarebbe dovuta essere Belluno. Ma dopo qualche ora dall’avvio dell’apertuta della suddetta istanza, per ADSS non è stato più possibile trovare disponibilità di posti.

Tutorial presentazione Istanza

Questo tutorial si riferisce alla fase 1 della presentazione della domanda per la scelta della provincia o delle province di una sola Regione per essere assunti su posto di sostegno avendone i requisiti. I requisiti di partecipazione a questa Istanza sono due:

Essere inserito a pieno titolo nella GPS I fascia sostegno di una provincia; Avere partecipato, senza risultare rinuciatario, all’ottenimento di un contratto a tempo determinato per il ruolo su posto di sostegno dalla prima fascia GPS.

Esiste anche una fase 2

Colro che partecipano alla fase 1 della mini-call veloce per la scelta della provincia o delle province di una medesima Regione, qualora vengano individuati in ruolo in una provincia, immediatamente dopo le 13:59 del 26 agosto, dovranno partecipare, nelle ore o giorni successivi, alla fase 2 per la scelta della sede.

Tale fase 2, molto probabilmente, sarà organizzata singolarmente da ogni ufficio scolastico provinciale, comunque entro e non oltre il 30 agosto 2024 ( ma anche qualche giorno prima) , i docenti partecipanti a questa fase 2 avranno il risultato della loro scuola di ruolo.