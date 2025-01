Ministro Valditara, c’è un’altra “prima volta” e riguarda il pagamento degli stipendi dei precari

Botta e risposta fra Gilda e Ministero sulla questione del pagamento del personale precario: in mattinata il sindacato aveva diramato un comunicato di protesta per i ritardi nel pagamento degli stipendi.

Contestualmente la Gilda chiedeva un incontro con il Capo Dipartimento per avere spiegazioni e rassicurazioni.

La risposta del Ministero alla Gilda non si è fatta attendere, anche se per la verità il problema è persino più complesso.

“Grazie alle variazioni di bilancio che il MIM ha effettuato tra settembre e novembre del 2024 – rende noto il Capo Dipartimento Jacopo Greco – è stato possibile dare copertura ai ratei contrattuali del personale con incarichi di supplenza breve e saltuaria inseriti e autorizzati dalle scuole”.

L’intervento del sindacato ha così dato occasione al Ministero di ricordare che, anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad una “prima volta”.

Tra novembre e dicembre – si legge infatti nel comunicato – è così riuscito (per la prima volta negli ultimi 10 anni) a garantire il pagamento di tutti gli stipendi che sono stati autorizzati dalle segreterie scolastiche nei tempi previsti.

L’espressione “per la prima volta” sta diventando un intercalare quasi obbligato nei comunicati di viale Trastevere che ha ormai deciso di accreditare la “gestione Valditara” come la migliore e la più efficiente di sempre.

“Se vi sono casi di ritardato pagamento – conclude il Ministero – occorre verificarne le cause rispetto alle situazioni specifiche. In ogni modo, si tratta di un fenomeno di dimensioni notevolmente contenute rispetto a quanto accaduto negli ultimi 10 anni”.

Ad ogni buon conto da Viale Trastevere fanno anche sapere che per il 18 gennaio è calendarizzata l’emissione di Noipa e in questa circostanza si darà copertura a tutti gli stipendi arretrati.