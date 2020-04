I docenti che presentano domanda volontaria di mobilità per l’anno scolastico 2020/2021, se avessero la continuità del servizio per almeno un triennio escluso l’anno in corso, dovrebbero compilare l’Allegato F per la dichiarazione del servizio continuativo prestato nella stessa scuola di titolarità ovvero in altre Istituzioni scolastiche per cui non si interrompe la continuità del servizio come previsto dalla nota 5 dell’allegato 2 del CCNI mobilità 2019/2022.

A tal proposito è bene ricordare che il punteggio della continuità del servizio è di 2 punti per ogni anno scolastico entro il quinquennio e di 3 punti per ogni anno scolastico dal sesto anno in poi. Per la mobilità volontaria il punteggio di continuità è assegnato a partire dal terzo anno di servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità escluso l’anno in corso (2019/2020), con un punteggio di 6 punti. Da tale punteggio si aggiungono 2 punti per il quarto anno e altri due per il quinto fino ad arrivare a 10 punti, per il sesto si aggiungono 3 punti arrivando a 13, per il settimo altri 3 arrivando a 16 e cosi continuando di tre punti in tre punti.