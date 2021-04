Mobilità 2021, su istanze online compare una stranezza sui movimenti

Nella sezione di Istanze Online riservata all’iter della domanda di mobilità compare una stranezza riscontrata dalla nostra redazione. La data di pubblicazione dei movimenti è retrodatata al 29 giugno 2020, ovvero la data di pubblicazione dei movimenti della mobilità 2020/2021.

La data che troverete nel modulo dell’iter della domanda, in corrispondenza del quadtrato “Diffusione del risultato” è evidentemente un errore del sistema, infatti il 29 giugno 2020, si riferisce alla pubblicazione degli esiti della mobilità dell’anno scolastico 2020/2021 e non quella della mobilità 2021/2022. Si tratta di una programmazione errata del sistema, da parte dei tecnici del Ministero che dovrebbero intervenire a correggere questa disfunzione.

Entrando nella piattaforma Istanze online con user e password o SPID, andando al menù ”Altri Servizi” si deve scorrere la pagina per arrivare al servizio “Mobilità in Organico di diritto del personale Docente”.

L’utente che seleziona il servizio “Mobilità in Organico di diritto” (all’interno dell’area Altri Servizi del portale presentazione istanze on line ) andrà ad esplorare un’area finalizzata al monitoraggio dello stato delle domande, all’interrogazione dei dati contenuti in essa e del risultato conseguito dopo le operazioni di mobilità.

Il personale docente che ha presentato domanda di mobilità, avvalendosi dei servizi proposti in quest’area, può:Interrogare lo stato assunto dalla propria domanda all’interno del processo di mobilità. L’interrogazione avviene utilizzando la funzione di ITER DELLA DOMANDA selezionabile accanto ad ogni domanda;

Interrogare le informazioni complete contenute nella propria domanda, aggiornate con le eventuali rettifiche effettuate dagli uffici competenti. L’interrogazione avviene utilizzando la funzione VISUALIZZA DETTAGLI selezionabile accanto ad ogni domanda;

Interrogare i punteggi associati a ciascuna domanda, aggiornati con le eventuali rettifiche effettuate dagli uffici competenti. L’interrogazione avviene utilizzando la funzione CALCOLA PUNTEGGIO selezionabile accanto ad ogni domanda;

Interrogare il risultato del movimento utilizzando la funzione VISUALIZZA RISULTATO selezionabile accanto ad ogni domanda che ha partecipato alle operazioni di mobilità. Quest’ultima funzione è utilizzabile soltanto nel periodo successivo alla data di pubblicazione dei risultati dell’ordine scuola richiesto.

Nell’ITER DELLA DOMANDA i passaggi sono cinque:

Domanda inserita; Domanda inviata all’USP; Domanda convalidata; Elaborazione movimento; Diffusione risultato.

Attualmente tutte le domande si trovano nello stato raggiunto della Diffusione del risultato avvenuta il 29 giugno 2020, errore evidente che speriamo venga presto risolto dai tecnici del Ministero.