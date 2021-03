Mobilità 2021: tutte le info per la presentazione della domanda [DIRETTA 01/04 ore 16]

Torna l’appuntamento con Tecnica della Scuola Live. Domani, giovedì 1° aprile, parleremo delle presentazione delle domande di Mobilità con la diretta alle ore 16 sui nostri canali Facebook e Youtube.

La presentazione della domanda, in modo inaspettato e fuori dal comune, parte nello stesso momento della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 0010112 del 29 marzo 2021. In buona sostanza alle ore 21 del 29 marzo è già possibile compilare la domanda della mobilità docenti e questo sarà possibile farlo fino a martedì 13 aprile. Ricordiamo che l’unica modalità per presentare la domanda di mobilità volontaria è quella attraverso le istanze online del Ministero dell’Istruzione.

Il personale Ata potrà presentare domanda di mobilità dal 29 marzo al 15 aprile, la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili per il personale Ata è fissata per il 21 maggio e la pubblicazione dei movimenti il giorno 15 giugno. Il personale educativo invece potrà presentare l’istanza di mobilità dal 15 aprile 2021 al 5 maggio 2021, la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili per il personale educativo è fissata per il 19 maggio e la pubblicazione dei movimenti il giorno 8 giugno.

I nostri esperti di normativa scolastica il prof. Salvatore Pappalardo, il prof. Lucio Ficara e l’avv. Dino Caudullo. risponderanno alle vostre domande, che potrete porre attraverso i nostri social Facebook e Youtube. Condurrà il giornalista Daniele Di Frangia.

