Mobilità 2022-2023, ecco l’Ordinanza Ministeriale e le date ufficiali [TESTO PDF]

L’ordinanza ministeriale pubblicata il 25 febbraio 2022 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) per l’anno scolastico 2022/2023. Per i docenti di religione cattolica è disponibile un’ordinanza ad hoc.

I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, sono i seguenti:

Personale docente

La domanda va presentata dal 28 febbraio al 15 marzo 2022.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio.

Personale educativo

La domanda va presentata dal 1° al 21 marzo 2022.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 22 aprile.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio.

Personale ATA

La domanda va presentata dal 9 al 25 marzo 2022.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 6 maggio.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio.

Insegnanti di religione cattolica

La domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022.

Gli esiti della mobilità saranno resi pubblici il 30 maggio 2022.

Procedura OnLine e SPID

Come riportato ufficialmente dal sito del Ministero dell’Istruzione, la domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica – Mobilità.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.

Compilazione domanda

Per compilare la domanda basterà seguire i nostri tutorial, che vi guideranno passo passo alla compilazione delle domande di mobilità territoriale e professionale.

La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza. Entro tale termine l’aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.

Bisogna compilare ogni singola sezione, allegare tutta la documentazione utile per il riconoscimento del punteggio e delle eventuali precedenze e infine inoltrare la domanda controllando che nell’archivio ci sia il file della o delle domande inviate.

OM mobilità 2022-2023

OM mobilità insegnanti di religione cattolica