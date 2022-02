Mobilità 2022-23, le guide del Ministero per presentare la domanda [PDF]

Mobilità 2022-23, le guide del Ministero per presentare la domanda

Il 25 febbraio il Ministero ha pubblicato le due ordinanze riguardanti la mobilità per l’a.s. 2022/23. Si tratta della Ordinanza Ministeriale 45 del 25 febbraio 2022 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2022/23 e della Ordinanza Ministeriale 46 del 25 febbraio 2022 mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 2022/23.

Nella sezione del sito del MI dedicata alla Mobilità sono pubblicate anche alcune guide utili per presentare domanda.

Le guide del Ministero