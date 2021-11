Mobilità 2022/23, Sindacati convocati il 16 novembre per il rinnovo del CCNI triennale

Mobilità 2022/23, Sindacati convocati il 16 novembre per il rinnovo del CCNI...

Parte il confronto che dovrà regolare tutte le procedure della mobilità per docenti, personale educativo e personale ATA per il prossimo triennio.

Il MI ha infatti convocato in videoconferenza le organizzazioni sindacali per martedi 16 novembre 2021 per aprire la trattativa sul rinnovo del CCNI triennale sulla mobilità del personale della scuola. Quello precedente è scaduto con le ultime operazioni relative all’a.s. 2021/22.

Nodi cruciali saranno ovviamente le questioni concernenti i vincoli, triennale per i docenti e quinquennale dei DSGA sulle sedi di immissione in ruolo.

