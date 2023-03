L’ordinanza ministeriale del 1° marzo 2023 ha avviato le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023/2024.

Ricordiamo tutte le scadenza: per il personale docente dal 6 al 21 marzo 2023, per il personale educativo dal 9 al 20 marzo, per il personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile. La pubblicazione dei trasferimenti avverrà il 24 maggio per il personale docente e il 1° giugno per il personale ATA.

