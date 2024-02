Mobilità 2024/2025, i docenti e i dsga con vincolo troveranno un avviso sul modello di domanda. Compilare Allegato G per la deroga

Dal 26 febbraio al 16 marzo sarà il periodo di presentare domanda di mobilità per tutti i docenti titolari di ogni ordine e grado, alcuni docenti troveranno nella pagina iniziale della domanda di mobilità un avviso, scritto in caratteri “rossi”, dove verrà ricordato il loro status di docenti vincolati e non in regola per potere fare istanza di mobilità 2024/2025. L’OM 30 del 23 febbraio 2024, ordinanza che regola la mobilità 2024/2025, dà, attraverso precise deroghe, l’opportunità, ad alcuni docenti e dsga vincolati, di potere presentare domanda di mobilità. Questi docenti dovranno compilare l’allegato G per autodichiarare, sotto la propria responsabilità, quale deroga hanno in loro possesso per potere presentare istanza di mobilità.

Avviso del vincolo della mobilità

I docenti vincolati a dovere permanere per un triennio nella scuola di titolarità, quindi impossibilitati a potere fare istanza di mobilità, una volta entrati in istanze online per compilare l’istanza della domanda di trasferimento o di mobilità professionale, dovrebbero trovare un avviso di questa tipologia:

Allegato G da compilare per docenti e Ata

Per evitare l’esclusione della domanda di mobilità 2024/2025, i docenti che sono vincolati e hanno una deroga al vincolo per la partecipazione della procedura, dovranno compilare l’allegato G e inserirlo tra gli allegati all’Istanza. Inoltre dovranno corredare, in caso di certificazioni della legge 104/92, i verbali e tutta la documentazione relativa all’invalidità del docente o dell’assistito. In buona sostanza per vedersi attivata la deroga al vincolo di mobilità, la domanda deve essere ben fatta e non deve mancare la documentazione richiesta.