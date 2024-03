Mobilità 2024/2025: mancanza dell’allegato D per la scuola dell’infanzia

L’ordinanza ministeriale n° 30 del 23 febbraio 2024 nel disciplinare la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2024/25 indica chi può e chi non può fare la domanda di mobilità sia territoriale sia professionale in considerazione del vincolo triennale a cui sono soggetti i docenti, dispone, inoltre che alla domanda vada allegato la dichiarazione di tutti i servizi prestati (allegato D).

Perplessità nostro lettore

Un nostro lettore volendo presentare domanda di mobilità territoriale e professionale ha riscontrato la mancanza dell’allegato D relativamente alla scuola dell’infanzia

e in merito ci ha scritto: Vi scrivo perché ho un dubbio che non sono riuscito a chiarirmi. Si tratta dell’Allegato D in cui dichiarare l’anzianità di servizio, da allegare alla domanda di mobilità dei docenti.

Quello che non capisco è dove si possa trovare l’allegato D per i docenti dell’infanzia che voglio chiedere trasferimento ad altra scuola dell’infanzia oppure chiedere passaggio di ruolo (ad es. passaggio alla primaria).

Nella pagina del sito ministeriale contenente i modelli delle autodichiarazioni allegabili alla domanda di mobilità 24-25

(www.miur.gov.it/web/guest/autodichiarazioni3) sono presenti il modello dell’Allegato D per la scuola primaria e quello dell’Allegato D per la secondaria, ma non vi è un modello dell’Allegato D per l’infanzia.

È normale che sia così? I docenti dell’infanzia da dove possono prendere l’Allegato D da compilare per la mobilità 24-25?

I tempi di presentazione

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 26 febbraio 2024 e il termine ultimo è fissato al 16 marzo 2024.

Modalità di presentazione

Il personale docente che presenta la domanda di mobilità volontaria, sia territoriale sia di passaggio, deve inviarla, corredata dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero dell’istruzione e del merito. A tal fine, nell’apposita sezione del sito – Mobilità – saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria.

Duplice richiesta

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande della presente ordinanza.

Dichiarazione dei servizi prestati

L’art. 4 dell’O.M. sulla mobilità afferma che “Sono prese in esame solo le domande redatte utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione Istanze on line e disponibile sul sito del MIM nella sezione Mobilità. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’irricevibilità delle domande. Inoltre al comma 2 espressamente dichiara che “le domande redatte in conformità ai modelli disponibili sul sito del MIM nell’apposita sezione Mobilità, devono essere corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati.

Allegato D

L’allegato D a cui fa riferimento il nostro lettore, rappresenta tutto il servizio svolto, dall’anno scolastico di assunzione fino all’anno scolastico precedente a quello in corso considerato che l’anno scolastico in corso non è valutabile, al fine calcolare il punteggio spettante.

Mancanza dell’allegato D

Nella pagina ministeriale dedicata agli allegati, di fatto l’allegato D relativo alla scuola dell’infanzia effettivamente risulta mancante per cui il nostro lettore si preoccupa come dichiarare, sotto la propria responsabilità, il servizio svolto. In merito ci sentiamo di suggerire l’utilizzo del modello della scuola Primaria inserendo nella titolazione Primaria/Infanzia. Fermo restante la compilazione dell’allegato D e il successivo inserimento nella domanda.