Mobilità 2024/25, ecco quali sono le aliquote destinate alla terza fase dei movimenti dei docenti

Una docente titolare di ruolo alla scuola primaria, avendo superato tutte le prove del concorso ordinario 2020 per la classe di concorso A019, ci chiede se può considerarsi abilitata per l’insegnamento della storia e filosofia alla scuola secondaria di II grado e se può fare domanda di passaggio di ruolo per l’anno scolastico 2024/2025. La suddetta docente chiede anche di conoscere quali sono le aliquote per il passaggio di ruolo in una data provincia X.

Concorso ordinario 2020 era abilitante

Bisogna specificare che il superamento di tutte le prove concorsuali, riferite al concorso ordinario 2020 ai sensi del Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.

Per cui possiamo rispondere alla docente nostra lettrice che avendo superato le prove concorsuali del concorso ordinario per la classe di concorso A019, risulta chiaramente abilitata all’insegnamento per la medesima classe di concorso della scuola secondaria di II grado.

È utile sapere che l’USR responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni è indicata all’Allegato D al Decreto Ministeriale n.201 del 20 aprile 2020.

Passaggio di ruolo aliquote corrispondenti

Se le regole della mobilità per quanto riguarda la mobilità professionale non dovessero essere modificate, allora è utile sapere che ai sensi del comma 6 dell’art.8 del CCNI mobilità vigente, le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).

Se nella provincia X ci fossero 16 posti disponibili per la classe di concorso A019, 8 posti andrebbero alle immissioni in ruolo, altri 8 alla mobilità. Degli 8 posti alla mobilità, 4 andrebbero ai trasferimenti interprovinciali dei titolari A019 di altra provincia che chiedono di entrare sempre in A019 nella provincia X, altri 4 posti sarebbero assegnati, in relazione al punteggio, alla mobilità professionale ovvero ai passaggi di cattedra e di ruolo. Il prospetto sottostante è eloquente delle aliquote spettanti: