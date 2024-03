Mobilità 2024, sta scadendo il tempo per docenti e personale educativo. Ata: si arriva al 25 marzo – Rivedi la diretta

Si sta avvicinando la scadenza per il personale docente per presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico 2024/2025. Il termine ultimo per inoltrare le istanze è infatti fissato al 16 marzo 2024. A stabilirlo è l’annuale ordinanza ministeriale, la O.M. n. 30 del 23 febbraio 2024.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno invece chiusi entro il 23 aprile 2024, mentre gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio 2024.

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.

Quali sono i tempi per la scadenza delle domande di mobilità per docenti, personale educativo e personale Ata? Qual è l’iter della mobilità dopo la scadenza di presentazione dell’istanza? Come si compila la domanda di mobilità per il personale Ata? Quante preferenze potranno esprimere e quante province potranno essere espresse per gli Ata? Come fare per richiedere un passaggio di profilo? Si può chiedere temporaneamente mobilità territoriale e passaggio di profilo?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 14 marzo alle ore 16,30. Ospiti Pasquale Raimondo della Uil Scuola Rua e gli esperti di normativa scolastica prof. Lucio Ficara e prof. Salvatore Pappalardo. Diretta visibile come sempre sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

✅ (20:25) Per un A.A. che ha prestato servizio come docente incaricato in base all’art ex 59 ora 70 il servizio in base alla nota 11 viene valutato come preruolo ma non è chiaro se venga valutato punti 2?

✅ (26:00) Il servizio militare 0bligatorio prestato dopo il 30.01.87 e fino al 31.12.2005 viene valutato per ATA come preruolo punti 2 al mese?

✅ (43:35) Docente di sostegno con contratto retroattivo 22-23; ho 5 anni (3 di materia e 2 di sostegno) pre ruolo senza titolo; dove li inserisco? E come?

✅ (45:35) Se ho prestato un anno di servizio di ruolo su sostegno, nella domanda di mobilità al punto 5 dell’ anzianità di servizio, dove viene dichiarato il sostegno, devo raddoppiare il punteggio quindi dichiara due anni o solo uno? Visto che é prestato in piccola isola?

✅ (46:50) Ho rimandato il mio anno di prova perché in aspettativa a causa di un assegno di ricerca. Quest’anno di aspettativa vale come anno di servizio ai fini della domanda di mobilità?

✅ (50:00) La nota 11 per servizio prestato in qualità di incaricato docente non fa alcun riferimento alla nota 3 che parla punti 1 servizio prestato come docente di ruolo?

✅ (51:35) Sono docente di ruolo di scuola dell’infanzia e per due anni ho accettato incarico annuale scuola superiore di secondo grado in base all’ art. 36 CCNL. Per questi 2 anni il punteggio del servizio e’ calcolato alla metà come servizio pre_ ruolo?

