Mobilità annuale docenti 2023/2024, per la presentazione dell’istanza c’è tempo fino a tutta la giornata di mercoledì 5 luglio

Per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei docenti ci sarà tempo fino alle ore 23:59 del 5 luglio 2023. I docenti, il personale educativo e gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande di utilizzazione e asegnazione provvisoria fino al 5 luglio 2023; il personale ATA invece potrà presentare le istanze fino al 7 luglio 2023.

Domande su istanze online e in formato cartaceo

Non tutti i docenti dovranno presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria in modalità digitale tramite Istanze OnLine del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. I docenti di religione cattolica infatti dovranno presentare la domanda di mobilità annuale in formato cartaceo, anche i docenti neoassunti nel 2022-2023 da GPS I fascia sostegno utilizzeranno la compilazione su modello cartaceo, pure i docenti neoassunti 2022-2023 da graduatorie concorso straordinario bis presenteranno istanza cartacea. Coloro che dovranno compilare l’istanza di utilizzazione e assegnazione provvisoria in modalità cartacea, dovranno produrre un file pdf della domanda e inviarla, tramite PEC, all’ufficio scolastico di destinazione ovvero l’ufficio scolastico della provincia scelta per fare la domanda. Nel suddetto file dovranno esserci, oltre la domanda, tutti gli allegati attestanti i punteggi e le precedenze ( esigenze di famiglia, allegato D, Allegato F, dichiarazioni cumulative personali e dichiarazioni di precedenza con verbali delle commissioni mediche…).

Modulistica

Il MIM ha pubblicato la seguente modulistica per le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2023/24:

