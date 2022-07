Mobilità annuale, in alcune province già pronte le graduatorie di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

Mobilità annuale, in alcune province già pronte le graduatorie di utilizzazioni e...

Per quanto riguarda l’iter delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2022-2023, tutto procede speditamente. In alcune province, gli uffici scolastici hanno già provveduto a pubblicare le graduatorie della mobilità annuale.

Pubblicazioni già in linea

Per esempio l’ufficio scolastico della provincia di bergamo, già da qualche giorno, ha pubblicato le graduatorie delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Anche l’ufficio scolastico della provincia di Brescia ha pubblicato le suddette graduatorie . L’ Ambito Territoriale di Torino è stato tra i primi a pubblicare graduatorie della mobilità annuale. Pure l’uffico scolastico di Rimini ha pubblicato le graduatorie delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Di seguito indichiamo altri ATP che hanno pubblicato le graduatorie delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie:

Vicenza ; Firenze ; Cosenza ; Siena ; Chieti e Pescara

Anche altre province hanno pubblicato le graduatorie o lo faranno nei prossimi giorni.

Tempi utlizzazioni e assegnazioni

Appare ormai chiaro che il Ministero dell’Istruzione riuscirà ad anticipare di un mese, rispetto a quanto accadeva negli anni precedenti, le operazioni diassegnazioni delle scuole per quanto riguarda le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022-2023. Tra la fine del mese di luglio e la prima settimana di agosto la mobilità annuale dovrebbe essere conclusa in tutte le province di Italia.