Mobilità Ata 2021: le cose da fare prima della scadenza [VIDEO]

Scade oggi, 15 aprile, il termine per il personale ATA per presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2021/22. come da ordinanza ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021, che detta le regole per la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2021/22.

Può presentare domanda il personale ATA, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda.

RIVEDI LA DIRETTA

A rispondere alle domande dei lettori della Tecnica della Scuola gli esperti di normativa scolastica i proff. Salvatore Pappalardo e Lucio Ficara e l’esperto di diritto scolastico l’avv. Dino Caudullo.

Le scadenze sono le seguenti:

Presentazione domande tramite Istanze on-line: dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021

Termine ultimo di comunicazione al SIDI: 21 maggio 2021

Pubblicazione dei movimenti: 11 giugno 2021

Revoche: fino al 10 giorni prima della comunicazione a SIDI.

Nel video riassumiamo i principali aspetti da tener presenti nella presentazione delle domande.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook