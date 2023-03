Mobilità Ata 2023/24, compilazione e invio delle domande

Il 1° marzo il MIM ha emanato l’ordinanza ministeriale n. 36 che avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023/2024.

Scadenze

Le scadenze che interessano il personale ATA sono:

dal 17 marzo al 3 aprile 2023: presentazione della domanda

11 maggio: chiusura operazioni degli Uffici scolastici

1° giugno: pubblicazione degli esiti della mobilità

Compilazione e invio della domanda

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, tramite Istanze on line. Per accedere occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Si può accedere anche con le credenziali SPID.

Delega

L’aspirante, in caso di necessità, può delegare un altro utente, purché abilitato al servizio Istanze OnLine, per operare al suo posto. Basta accedere alla funzione Ricerca utente per delega.

Domande compilabili

Il sistema prospetta l’elenco delle domande che si possono compilare: passaggio di profilo interprovinciale; passaggio di profilo provinciale; trasferimento interprovinciale.

Domanda di trasferimento

Si articola in queste sezioni distinte:

Anzianità di servizio

Esigenze di famiglia

Titoli generali

Precedenze

Aree professionali

Preferenze

Allegati

Domanda di passaggio di profilo provinciale e interprovinciale

È composta da queste sezioni:

Anzianità di Servizio

Titoli Generali

Precedenze

Aree professionale

Invio

Se l’aspirante ha compilato le sezioni di interesse e quelle obbligatorie, può procedere con l’invio della domanda cliccando su Invia. Il sistema chiede di confermare l’operazione. A conferma avvenuta, verificata la validità del codice, lo stato della domanda passa a INVIATA.

Modifiche

Dopo l’invio della domanda, l’aspirante può modificarne i dati solo previo annullamento dell’invio.

Una volta modificati i dati è necessario provvedere a un nuovo invio.