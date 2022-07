Mobilità Dirigenti scolastici: riaperti fino al 7 luglio i termini per le domande e le integrazioni

A seguito dell’approvazione della legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del dl 36/2022, il Ministero ha riaperto il confronto sui criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali e nella giornata di ieri 4 luglio ha incontrato le organizzazioni sindacali rappresentative dell’Area Istruzione e Ricerca per illustrare la nota integrativa inviata immediatamente dopo agli USR.

La nota, come riporta la FLC CGIL, riapre fino al 7 luglio il termine per la presentazione delle istanze di mobilità e per l’eventuale integrazione delle istanze già presentate; e sposta al 12 luglio il termine ultimo per gli USR per trasmettere a tutti gli USR di destinazione le domande di mobilità interregionale corredate di assenso in uscita, mantenendo la data del 15 luglio per la conclusione delle operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Ricordiamo che la legge 79/2022 consente di utilizzare per i prossimi due anni scolastici le sedi normo-dimensionate temporanee (tra 500 e 600 alunni e 300-400 nelle sedi dei comuni montani) per le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici e per le assunzioni, prevedendo significativi cambiamenti nella procedura di affidamento degli incarichi dirigenziali per l’a.s. 2022/2023, sia per le modalità di calcolo del 60% dei posti destinati alla mobilità interregionale che per il calcolo dei posti su cui sarà chiesta al MEF l’autorizzazione alle assunzioni. Per questa ragione si è resa necessaria la modifica dei termini.