Mobilità docenti, ATA e personale educativo: i posti disponibili per provincia e grado di scuola, i dati Uil – TABELLE

Il sindacato Uil Scuola ha elaborato delle tabelle che mostrano il numero di posti disponibili dopo i movimenti per l’a.s. 2024/25, divisi per provincia e grado di scuola. I vari documenti riguardano il personale docente, educativo ed ATA.

All’esito dei movimenti risultano:

– 44.640 posti comuni disponibili per la scuola di I e II grado

– 17.762 posti di sostegno disponibili per la scuola di I e II grado

– 481 posti disponibili per il personale educativo

– 28.276 posti disponibili per il personale Ata

– 2.341 posti disponibili per i DSGA

Personale ATA

– Profilo Assistente Amministrativo: 5.870 posti disponibili dopo i movimenti



– Profilo assistente tecnico: 3.265 posti disponibili dopo i movimenti



– Collaboratori addetti alle aziende agrarie: 204 posti disponibili dopo i movimenti



– Profilo collaboratore scolastico: 18.580 posti disponibili dopo i movimenti



– Profilo cuoco: 186 posti disponibili dopo i movimenti



– Profilo infermiere: 40 posti disponibili dopo i movimenti



– Profilo guardarobiere: 131 posti disponibili dopo i movimenti

EX Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 2.341 posti disponibili dopo i movimenti

Personale docente

– Infanzia posto comune: 2.528 posti disponibili dopo i movimenti

– Infanzia posto di sostegno: 1.301 posti disponibili dopo i movimenti

– Primaria posto comune: 8.020 posti disponibili dopo i movimenti

– Primaria posto di sostegno: 10.138 posti disponibili dopo i movimenti

– Scuola di I Grado posto comune: 9.839 posti disponibili dopo i movimenti

– Scuola di I Grado posto Sostegno: 4.696 posti disponibili dopo i movimenti

– Scuola di II Grado posto comune (Tab. A e Tab. B): 24.253 posti disponibili dopo i movimenti

– Scuola di II Grado posto Sostegno: 1.627 posti disponibili dopo i movimenti

Personale educativo: 481 posti disponibili dopo i movimenti

POSTI DISPONIBILI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

POSTI DISPONIBILI NELLA SCUOLA PRIMARIA (POSTO COMUNE E SOSTEGNO)

POSTI DISPONIBILI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (POSTO COMUNE)

POSTI DISPONIBILI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SOSTEGNO)

POSTI DISPONIBILI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (POSTO COMUNE)

POSTI DISPONIBILI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SOSTEGNO)