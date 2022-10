Mobilità docenti, cadono i vincoli: rimangono solo per i nuovi assunti. Rapezzi (Flc-Cgil): l’amministrazione ora è ragionevole – INTERVISTA

Si riapre la trattativa sul contratto triennale che gestisce gli spostamenti dei docenti della scuola pubblica, con la possibilità concreta di cancellare i vincoli per tutti coloro che sono stati immessi in ruolo prima dello scorso mese di settembre: a dirlo è Alessandro Rapezzi, segretario nazionale Flc-Cgil, a colloquio con ‘La Tecnica della Scuola’.

A cambiare le “carte” in tavola, spiega il sindacalista, ha contribuito la sentenza del tribunale di Roma del luglio scorso che ha condannato l’amministrazione per comportamento antisindacale ritenendo che la firma di sottoscrizione di un solo sindacato non abbia permesso le espressioni della piena rappresentanza dei sindacati: una posizione, quella dei giudici, che però, è bene precisarlo, non avrà effetti sull’applicazione dello stesso contratto, che ha prodotto diverse migliaia di spostamenti, attraverso soprattutto le assegnazioni provvisorie, altrimenti (in base alla Legge 159/19) impossibili da attuare.

Ma nel frattempo, ha ricordato Rapezzi, anche la situazione normativa che regola i vincoli è cambiata: abbiamo norme che vanno dall’articolo 399 del Testo unico fino al recente decreto 36, sulla formazione iniziale e in servizio, per arrivare decreto Ucraina della scorsa primavera. Il risultato di questo combinato di norme che si sono avvicendate è che i vincoli sulla mobilità ora, a nostro avviso, valgono solo per gli assunti in ruolo dal primo settembre 2022.

Inoltre, anche per effetto della sentenza sul tema, finalmente assistiamo ad un approccio ragionevole dell’amministrazione: da alcuni giorni abbiamo avviato la trattativa, che porterà ad un confronto vero che analizzerà pezzo pezzo il contratto.

Di sicuro, conclude Rapetti, l’errore di fondo dell’amministrazione è stato quello di pensare che la continuità didattica potesse passare per i vincoli alla mobilità dei docenti e non con la stabilizzazione dei precari.