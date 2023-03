Mobilità docenti di religione, domande dal 21 marzo al 17 aprile 2023

Le domande di mobilità per il personale docente di religione cattolica devono essere presentate dal 21 marzo 2023 al 17 aprile 2023. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti è fissato al 30 maggio 2023. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato 22 maggio 2023.

Chi può presentare domandda

Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda:

per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che, con l’anno scolastico 2022/23, abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo

per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che, con l’anno scolastico 2022/23, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

Possono inoltre partecipare alla mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario diocesano competente.

Modalità

Gli insegnanti di religione cattolica devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli pubblicati sul sito del MIM nella sezione Mobilità e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.