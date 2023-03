Mobilità docenti religione cattolica, i sindacati chiedono titolarità sulla sede scolastica

Con una nota unitaria i sindacati della scuola FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS-Confsal, la Federazione GILDA-UNAMS/SNADIR e Anief hanno concordato di inserire nel verbale sul mancato accordo per la Mobilità territoriale, una nota che esplicita come il vigente quadro normativo e contrattuale – oltre alle sentenze della CGUE e di Cassazione – sia propedeutico all’attribuzione della titolarità su sede scolastica per i docenti di Religione cattolica.

Fgu/Snadir ha richiamato il dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 gennaio 2022 – riaffermato più volte da sentenze della Corte di Cassazione sia nel 2022 che in questo 2023, con ricaduta sul CCNL e sui CCNI: nel contratto di lavoro e anche per la mobilità, gli insegnanti di ruolo di Religione cattolica hanno gli stessi diritti riconosciuti ai docenti delle altre materie.

Ecco la nota.