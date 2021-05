Mobilità, ecco come compilare allegato D scuola secondaria

Una nostra lettrice ci chiede come va compilato l’allegato D della scuola secondaria per chi deve inserire il punteggio degli anni di ruolo svolti alla primaria.

Allegato D scuola secondaria

Se, come è nel caso della nostra lettrice, un docente titolare alla scuola secondaria ha alcuni anni di servizio di ruolo svolti alla scuola primaria, li deve segnalare in aggiunta al punto 3 A dove di norma si inserisce il pre ruolo comunque prestato.

In particolare li deve inserire nel punto 3 lettera C), in cui è chiaramente scritto: “di aver prestato servizio nel ruolo degli insegnanti di scuola dell’infanzia e/o primaria per numero anni _________ e di aver ottenuto per ciascun anno scolastico la qualifica non inferiore a buono (7)“. La nota 7 dell’allegato D specifica che la qualifica si riferisce al servizio prestato nel ruolo degli insegnanti elementari è subordinato, fino all’a.s. 1974/75. Appare ovvio che nel 2021/2022 non esistono più docenti titolari che hanno prestato servizio negli anni antecedenti il 1974/1975.

Il punto 3 dell’allegato D è composto delle lettere A), B), C) e D) e la somma degli anni svolti rispetto a quanto indicato per ogni lettera va inserito nella casella 3 della domanda di mobilità.