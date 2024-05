Mobilità personale Ata, quanti posti disponibili dopo gli esiti? I dati Flc Cgil divisi per profilo e provincia – TABELLA

Il sindacato Flc Cgil ha rielaborato i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dopo la pubblicazione degli esiti della mobilità per il personale ATA, per calcolare le disponibilità previste per le prossime operazioni comprese le immissioni in ruolo e le supplenze annuali di collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, DSGA.

Personale Ata, i posti disponibili

Secondo l’elaborazione, sono disponibili per il prossimo anno scolastico 30.617 posti in organico di diritto (954 in più rispetto lo scorso anno scolastico), così distribuiti tra i diversi profili:

2.341 DSGA

5.870 Assistenti amministrativi

3.265 Assistenti tecnici

18580 Collaboratori scolastici

204 Addetti alle aziende agrarie

40 Infermieri

186 Cuochi

131 Guardarobieri

Un lieve incremento rispetto le disponibilità per quasi tutti i profili tranne per i posti di infermiere che sono invariati rispetto gli esiti del precedente anno scolastico e il sensibile calo dei posti di DSGA (-100 posti).

È possibile verificare il dettaglio dei posti per ogni profilo ripartiti per provincia e per regione nella tabella. I dati finali potrebbero subire qualche variazione a seguito di rettifiche o di modifiche nel contingente delle immissioni in ruolo.

