Mobilità personale educativo, domande entro il 5 maggio

Il 5 maggio 2021 è il termine ultimo per il personale educativo per presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2021/22.

Tutte le informazioni sono contenute nella O.M. n. 106 del 29 marzo 2021 con la quale il MI detta le regole per la mobilità del personale docente, educativo e ATA.

Le scadenze per le successive operazioni, definite secondo i criteri previsti dal CCNI 2019, sono:

termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 19 maggio 2021

pubblicazione dei movimenti: 8 giugno 2021 ;

; revoche: fino al 10 giorni prima della comunicazione a SIDI.

Modulistica

Elenchi ufficiali