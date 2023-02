Mobilità, si profila atto unilaterale del MIM salvo accordo politico dell’ultimo istante. Cosa succederà ora? DIRETTA ORE 16

Terminato alle 14 l’incontro sulla mobilità della tarda mattinata del 17 febbraio. Nella riunione le posizioni tra Ministero e Sindacati restano molto lontane e quindi si profila un atto unilaterale per la mobilità 2023-2024.

Tale atto unilaterale potrà essere scongiurato da un accordo politico dell’ultimo istante, vista la richiesta avanzata dei sindacati per un ulteriore incontro, ma questa volta di carattere politico, per trovare un punto di condivisone almeno con qualche organizzazione sindacale. C’è da dire che se si dovesse svolgere l’incontro politico richiesto dai sindacati, la procedura di presentazione dell’Ordinanza Ministeriale e delle domande di mobilità, potrebbe slittare rispetto le date già indicate dalla nostra testata.

Diretta de “La Tecnica risponde”

Nella diretta delle ore 16 del 17 febbraio 2023, interverrà la sindacalista della Gilda Insegnanti Maria Domenica Di Patre per fare il punto sulla mobilità 2023-2024 e del CCNI mobilità 2023-2024 e 2024-2025. Nella diretta verranno trattati i temi di carattere politico e tecnico, con la partecipazione anche dell’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara.

