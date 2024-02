Modelli di certificazione delle competenze: le novità previste

Con il decreto n° 14 del 30 gennaio 2024 sono stati resi disponibili le nuove certificazioni delle competenze per le scuole statali e paritarie del primo e del secondo ciclo d’istruzione e per i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). La certificazione descrive, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, ai fini dell’orientamento cui l’intero processo d’insegnamento-apprendimento è mirato.

Certificazione CPIA

La certificazione delle competenze rilasciata dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) è finalizzata alla messa in trasparenza delle competenze acquisite dall’adulto nella prospettiva dell’apprendimento permanente, al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro e favorire il raccordo:

• Tra i percorsi d’istruzione degli adulti di primo livello e quelli di secondo livello;

• Tra i percorsi d’istruzione degli adulti e quelli d’istruzione e formazione professionale.

Tempi del rilascio

La certificazione delle competenze è rilasciata in assolvimento dell’obbligo d’istruzione e in uscita dai percorsi d’istruzione per gli adulti di primo livello.

Redazione della certificazione

La certificazione delle competenze rilasciata agli adulti che superano l’esame di Stato conclusivo dei percorsi d’istruzione di primo livello primo periodo didattico è redatta in sede di scrutinio finale dai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di classe ed è consegnata all’adulto, nel caso di utenti minorenni, alla famiglia.

Scuola primaria

La certificazione delle competenze rilasciata al termine della classe quinta della scuola primaria, redatta in sede di scrutinio finale dai docenti di classe, è consegnata alla famiglia e, in copia, all’istituzione scolastica del grado successivo.

Conclusione del primo ciclo

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo d’istruzione, redatta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, è messa a disposizione sia della famiglia degli studenti che superano l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione sia dell’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Primo biennio scuola secondaria secondo grado

La certificazione delle competenze rilasciata dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie in assolvimento dell’obbligo d’istruzione è redatta dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado per ogni studente che ha assolto l’obbligo d’istruzione della durata di dieci anni ed è messa a disposizione della famiglia.

Favorire il riorientamento

In considerazione dell’importanza della certificazione delle competenze nelle annualità del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado per favorire il riorientamento e il successo formativo, è previsto, a richiesta, il rilascio da parte delle scuole della certificazione delle competenze anche al termine del primo anno di scuola secondaria di secondo grado.

Modelli certificazione competenze

Al decreto sono allegati i relativi modelli di certificazione delle competenze adottati per ogni ordine di scuola. Fermo restante che per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Modelli

• Allegato A certificazione delle competenze al termine della scuola primaria;

• Allegato B certificazione delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione;

• Allegato C certificazione delle competenze in assolvimento dell’obbligo d’istruzione (primo biennio secondo ciclo d’istruzione)

• Allegato D certificazione delle competenze in uscita dai percorsi d’istruzione degli adulti primo livello – primo periodo didattico;

• Allegato E certificazione delle competenze in uscita dai percorsi d’istruzione degli adulti primo livello – secondo periodo didattico.