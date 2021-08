Modello di reclamo per errori domande utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 21/22

Ricordiamo che le Utilizzazioni provinciali e le Assegnazioni Provvisorie provinciali e interprovinciali, che si stanno pubblicando in questi giorni a cura degli AT (Ambiti Territoriali), sono atti definitivi e pertanto contro i decreti di pubblicazione degli AT, per mancato o errato movimento, è possibile solo il ricorso al giudice del lavoro con il patrocinio di un legale.

Tuttavia, per eventuali errori materiali, sono ancora possibili reclami in autotutela.

Per verificare errori materiali:

1) Verificare le disponibilità dei posti su cui gli AT effettuano le operazioni di Utilizzazione e assegnazione provvisoria, pubblicate prima dei movimenti.

2) Verificare la correttezza del punteggio attribuito nelle Utilizzazioni o nelle Assegnazioni provvisorie e di eventuali precedenze cui si ha diritto.

3) Consultare la sequenza operativa delle operazioni nell’attribuzione della sede per Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria.

In caso di accoglimento del reclamo in autotutela, l’AT competente emetterà un decreto di rettifica delle Utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie già disposte.

Di seguito vi proponiamo un MODELLO DI RECLAMO che, entro 5 giorni dalla pubblicazione, va inviato all’AT che ha disposto i movimenti annuali.