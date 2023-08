Molestie su studentesse, rischia il processo un pensionato volontario a scuola, la difesa: “equivocati atteggiamenti affettuosi”

Secondo quanto riportato da RaiNews, un ottantenne volontario scolastico rischia il processo con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Nel marzo scorso in una scuola primaria di Perugia il pensionato, secondo l’accusa, avrebbe molestato due alunne con un bacio rubato e carezze nelle parti intime. La difesa nega tutto: “avrebbero equivocato dei semplici atteggiamenti affettuosi in un contesto di gioco”.

Per gli investigatori il racconto delle vittime è credibile e ci sono tutti gli elementi per procedere con l’arresto del signore. Quest’ultimo sembrava essere insospettabile visto che da anni si occupava di volontariato con il controllo delle entrate e delle uscite dalle lezioni a scuola. Adesso il sospetto è che facesse tutto per altri scopi.