Monitoraggio Covid: il 7,7% delle classi in ddi. Alunni in quarantena fino al 3,2% (alla primaria)

Monitoraggio Covid: il 7,7% delle classi in ddi. Alunni in quarantena fino...

Il MI ha reso noto il monitoraggio relativo alla settimana dal 28 marzo al 2 aprile riguarda l’andamento pandemico nelle scuole. Il campione è stato del 65% delle scuole del territorio nazionale.

È emerso un 100% di classi/sezioni in presenza, di cui il 7,7% in Ddi (didattica digitale integrata) ovvero 18.852 classi. Solo 87 le sezioni di infanzia con didattica sospesa. Gli alunni in presenza segnalati sono pari al 97,1%.

Per quanto riguarda gli alunni positivi o in quarantena, la percentuale maggiore (3,2%) si registra nella primaria, il 2,8% nella scuola secondaria (primo e secondo grado) e il 2% nella scuola dell’infanzia.

Per quanto riguarda il personale scolastico, si registra un 95% di docenti in presenza e un 96,2% di Ata.

Infine sulle regioni, si rileva un 99% di alunni in presenza in Piemonte, rispetto a un 94,8% in Calabria (dato più basso).