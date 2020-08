Le discipline non sono compartimenti stagni, semmai vasi comunicanti. Le compresenze in classe hanno anche questa ragion d’essere, ovvero mettere in comunicazione le discipline. Ma quali materie si integrano bene permettendo agli alunni di perseguire obiettivi complementari? Arte e motoria di certo, un ottimo connubio per stimolare la creatività.

Il corso della nostra formatrice Rosa Cipriano “Dal movimento al disegno creativo” è pensato con questo scopo e lavora nel contempo sulle competenze motorie, favorendo la consapevolezza del proprio corpo; e sulle competenze artistiche, orientando i compiti dei ragazzi alla realizzazione di un’opera astratta. In poche parole l’idea è quella di associare la danza alla pittura, operando un po’ alla Pollock, facendo in modo che l’estro artistico provenga dal movimento per finire sul colore e sulle sue tracce.

I punti tematici del corso

Lezione 1

– Introduzione al movimento creativo

– Gli elementi base del movimento: corpo, spazio, peso, tempo

– Esercizi preparatori

Lezione 2

– Idee e proposte di attività di movimento e disegno creativo da realizzare con i bambini sui temi quali: forme, emozioni, colori, reazioni, suoni.

Gli obiettivi

L’obiettivo primo: motoria e arte per stimolare la creatività. In particolare si intende valorizzare e incoraggiare l’esplorazione dei linguaggi della danza e del disegno creativo.

Altri obiettivi:

– fornire ai bambini attività di scoperta delle capacità espressive del proprio corpo anche in relazione a un foglio di carta bianca;

– migliorare l’integrazione, la cooperazione e la comunicazione con l’altro;

– suscitare e preservare il piacere del bello.

Il corso è in programma il 2 e il 9 settembre, in due incontri da due ore ciascuno, dalle ore 16 alle ore 18.

Per altri dettagli e per le iscrizioni vai al link: https://corsi.tecnicadellascuola.it/corsi/webinar/dal-movimento-al-disegno-creativo-3a-ed/