Muore improvvisamente docente dell’istituto Catullo di Belluno, la comunità scolastica è sotto shock

Una triste notizie ha colpito l’Istituto superiore Catullo di Belluno. Nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 agosto un malore improvviso ha colpito la docente Valentina Cervasio che a breve avrebbe compiuto 50 anni.

Come riporta Il Corriere delle Alpi, la docente insegnava spagnolo all’istituto Catullo, poi negli ultimi due anni si era trasferita per motivi burocratici al Comprensivo di Silea dove lavorava alle medie. Ma dal primo settembre sarebbe rientrata al Catullo in modo definitivo.

Stimata e apprezzata da colleghi e studenti che, nell’apprendere della prematura dipartita, hanno espresso parole di elogio nei suoi confronti, come Selene che ha affermato: “Un grande dispiacere, una fantastica persona, simpatica e con passione e amore per tutto quello che faceva. Inoltre una grandissima insegnante. Una cosa è certa, che di lei rimarrà un ricordo magnifico. Dispiace molto, condoglianze alla famiglia”; e la studentessa Giada che scrive: “Ho avuto il piacere di averla come insegnate, che dire una solarità e un carisma ineguagliabile! Non avrei mai voluto leggere una notizia così. Un abbraccio alla famiglia. condoglianze”.