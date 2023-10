Musica accessibile a tutti: ODLA nei nuovi ambienti innovativi previsti dal PNRR

L’insegnamento della musica è da sempre un terreno fertile per l’innovazione e la creatività. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha portato in auge una nuova tecnologia rivoluzionaria che promette di democratizzare l’accesso alla musica e rendere l’apprendimento musicale più inclusivo che mai. Si tratta di ODLA, un dispositivo che ha catturato l’attenzione degli educatori musicali in tutti Italia.

Musica a Portata di Click

Una delle caratteristiche che rende ODLA così affascinante è il suo Pentagramma Cliccabile

Questo strumento innovativo consente agli studenti di scrivere musica con una semplicità straordinaria. Ogni rigo o spazio del Pentagramma tridimensionale del dispositivo è percepibile al tatto e CLICCABILE per inserire la relativa nota sullo spartito digitale al computer. Il pentagramma innovativo ODLA, insieme ad altri tasti per l’editing musicale disposti in modo ergonomico, apre le porte a un’ampia gamma di possibilità creative.

Accessibilità e Inclusione

L’innovazione di ODLA va oltre il semplice aspetto pratico. Questo dispositivo è stato progettato pensando all’Accessibilità e all’Inclusione.

La disposizione logica e funzionale dei tasti rende ODLA adatta a tutti, indipendentemente dalle abilità musicali o dalle sfide fisiche o cognitive. Gli studenti con disabilità visive possono sfruttare un Pentagramma percepibile al tatto, consentendo loro di esplorare e scrivere la musica attraverso lo stesso linguaggio di tutti gli altri compagni, il linguaggio usato in tutto il mondo e che si fonda appunto sul PENTAGRAMMA.

Aiuto per gli Studenti con Disturbi dell’Apprendimento (DSA)

Un’altra grande conquista di ODLA è la sua capacità di supportare gli studenti con Disturbi dell’Apprendimento (DSA).

Grazie alla sua interfaccia intuitiva, chiunque, indipendentemente dalle proprie sfide cognitive, può comporre musica in modo efficiente e piacevole. Questo dispositivo elimina le barriere che spesso impediscono agli studenti con DSA di partecipare appieno all’insegnamento musicale tradizionale.

Stimolare la Creatività

La vera magia di ODLA sta nel suo potenziale di stimolare la creatività.

Con questo strumento, gli studenti potranno esplorare il mondo della composizione musicale in modo giocoso. Forse scopriranno una passione nascosta per la musica che non avrebbero mai immaginato. L’innovazione apre nuove strade per l’arte e la cultura, consentendo a una generazione di giovani talenti di esprimere sé stessi attraverso la musica in modi mai visti prima.

Come Acquistare ODLA

I dispositivi ODLA sono disponibili per tutti gli istituti (primarie, secondarie di primo e secondo grado, conservatori).

Le istituzioni educative possono acquistarlo attraverso la piattaforma MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ) , o contattando il proprio negozio o rivenditore di fiducia. Questo rende ODLA facilmente accessibile per promuovere l’inclusione musicale in tutta Italia.

Siamo di fronte ad un passo avanti epocale nell’insegnamento della musica.

Questo dispositivo rende la musica accessibile a tutti, indipendentemente dalle abilità o dalle sfide personali. Soprattutto, stimola la creatività e il talento musicale di ogni studente, aprendo nuove opportunità per l’espressione e la passione.

La cosa straordinaria è che non lo fa stravolgendo il linguaggio musicale , ma mantenendo un piede nella tradizione, promuovendo l’apprendimento della musica così come la si è studiata fino ad ora.

Leggi anche: https://www.tecnicadellascuola.it/fondi-pnrr-per-linclusione-e-la-musica

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO